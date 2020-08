Vanessa Incontrada: sarà lei il volto femminile di Sanremo 2021? (Di lunedì 31 agosto 2020) Il nome che si sente più di tutti rispetto alla conduzione di Sanremo 2021 e quello della ispanica Vanessa Incontrada. Vedremo davvero lei sul Palco dell’Ariston? Vanessa Incontrada, modella, conduttrice e attrice, l’istrionica spagnola dalle molte passioni potrebbe approdare sul più ambito palco della televisione italiana, è possibile infatti che, accanto ad Amadeus e a Fiorello, quest’anno la presenza femminile sia la sua. Secondo alcune voci di corridoio infatti, sarà proprio Vanessa la donna presente sul palco dell’Ariston per Sanremo 2021. Queste voci trovano poi anche una conferma nella rubrica curata da Platinette sul settimanale DiPiù ... Leggi su bloglive

