Us Open 2020: Paolini ci prova, ma cede in due set alla francese Garcia (Di lunedì 31 agosto 2020) Jasmine Paolini è fuori al primo turno dello US Open 2020. La tennista italiana fa tutto il possibile contro Caroline Garcia, ma purtroppo è costretta a cedere in due set 6-3 6-2. L’azzurra parte benissimo, mettendo a segno subito il primo break dell’incontro, ma l’avversaria non resta a guardare e replica immediatamente, riportando il set in equilibrio. Nel quarto game la tennista italiana rischia di perdere il servizio, ma alla fine riesce a scamparla, anche se il break della francese è soltanto rimandato: nel sesto gioco Garcia passa realizza lo strappo. Paolini accusa il colpo ed è costretta a cedere per 6-3. Nel secondo set, invece, è la transalpina a trovare il ... Leggi su sportface

Open_gol : l primario del Sacco di Milano anticipa un sistema rapido sul quale sta lavorando il suo team, con test più veloci… - Open_gol : La sua foto è diventata una delle immagini più forti di quello che abbiamo attraversato Ed è stata scattata solo p… - Open_gol : Brava Larissa?? - GroupIrama : ???t??????? 'Crepe': ?Spotify? - sportli26181512 : US Open 2020, i risultati di oggi: Travaglia eliminato al 1° turno: Stefano Travaglia esce di scena al debutto a Ne… -