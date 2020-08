UFFICIALE – Ciro Immobile rinnova con la Lazio (Di lunedì 31 agosto 2020) Stefano De Martino, Direttore della Cominicazione della Lazio ha ufficializzato il rinnovo di Ciro Immobile Ciro Immobile ha prolungato il suo contratto fino al 2025 … L'articolo UFFICIALE – Ciro Immobile rinnova con la Lazio proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Il calciomercato biancoceleste non ha ancora sfoggiato grandi acquisti, se non l’ingaggio dell’esperto portiere Pepe Reina dal Milan, ma comunque nella giornata di oggi è arrivata una notizia che farà ...In mattinata è arrivata la notizia che i tifosi della Lazio attendevano da tempo. Il rinnovo di Immobile con la Lazio è ufficiale. L’attaccante ha prolungato il suo contratto con la società capitolina ...