Trasporto pubblico locale, accordo sulle linee guida anticovid (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – In Conferenza unificata è stato approvato all’unanimità da Regioni, Comuni e Province il parere sulle linee guida anticovid sul Trasporto pubblico locale e sul Trasporto scolastico. “In tutti mezzi di Trasporto locale, compresi quelli ferroviari, sono previste misure che consentono una capienza pari all’80%, privilegiando i posti a sedere e rispettando precise regole per ridurre al massimo i rischi di contagio – dice il presidente del Molise, Donato Toma, che ha rappresentato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di Conferenza Unificata -. La mascherina sarà obbligatoria ed è inoltre prevista la sanificazione degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

