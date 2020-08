Tlc: nasce Fibercop, firma memorandum Tim-Cdp primo passo verso rete unica /Adnkronos (3) (Di lunedì 31 agosto 2020) (Adnkronos) - Con la lettera d'intenti firmata da Cassa Depositi e Prestiti e Tim, ha sottolineato il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, "si avvia un percorso che potrà condurre alla nascita di una rete unica tecnologicamente all'avanguardia, necessaria per superare il digital divide su tutto il territorio nazionale in un'ottica di sistema e a contribuire allo sviluppo del Paese, con l'obiettivo di restituirgli competitività a livello globale". Soddisfazione anche dell'ad di Fastweb, Alberto Calcagno che ha sottolineato come "l'accordo sancito dai cda di Tim e Cdp "è il calcio di inizio per una nuova fase nel settore delle telecomunicazioni. L'adesione di Cdp - che adesso è più vicina - toglie qualsiasi dubbio sul ruolo di pivot che Fibercop ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Via libera del Cda di Tim all'accordo con Kkr Infrastructure e Fastweb che prevede la costituzione di FiberCop, la NewCo in cui verranno conferite la rete secondaria di Tim ...

Primo passo per progetto rete unica: via libera da cda Tim e Cdp ad intesa

31 agosto 2020 Giornata cruciale per il progetto di un'unica società della rete di tlc che ha l'obiettivo di portare la banda ultra larga nelle case degli italiani, con l'ok dai Cda di Tim e Cdp Via l ...

