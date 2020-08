Tlc: Mollicone (Fdi), 'accordo su rete unica non soddisfacente, garantire proprietà pubblica' (Di luned√¨ 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Con questo assetto societario, la nuova rete unica è molto lontana da come auspicavamo abbiamo chiesto una proprietà pubblica della rete ma ci ritroviamo un baricentro sbilanciato verso Tim". Ad affermarlo in una nota è il responsabile Innovazione di Fdi, il deputato Federico Mollicone. "Ne va - spiega - della nostra sovranità digitale e della nostra competività economica: le infrastrutture strategiche, come le reti di telecomunicazione, devono essere di proprietà dello Stato. L'Italia si colloca al 24° posto nella graduatoria dei Paesi Ue per grado di digitalizzazione". Per l'esponente di Fdi, "solo una rete di proprietà ... Leggi su liberoquotidiano

