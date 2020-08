Tfr, novità per i pensionati: procedure e tempi di attesa per l'anticipo (Di lunedì 31 agosto 2020) stato registrato in Corte dei Conti e a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che assorbe la ratifica dell'accordo quadro con l'Abi per l' anticipo del Tfs e del Tfr . Lo ha annunciato la ministra della Pubblica Amministrazione, ... Leggi su quifinanza

Tfr, novità per i pensionati: procedure e tempi di attesa per l'anticipo

È stato registrato in Corte dei Conti e a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che assorbe la ratifica dell’accordo quadro con l’Abi per l’anticipo del Tfs e del Tfr. Lo ...

Nello scontro a distanza tra Salvini e Fornero, giunge la “piccata” risposta del leader della Lega alle parole molto dure pronunciate dalla firmataria della riforma pensioni contrastata dal Carroccio: ...

