TFN, combine Picerno-Bitonto: pugliesi e lucani in D, Foggia e Rende candidate al ripescaggio (Di lunedì 31 agosto 2020) A pochi giorni dalla compilazione dei calendari di Serie C arriva la sentenza del Tribunale Federale Nazionale.La presunta combine tra Bitonto e Picerno del 5 maggio 2019 ha portato il TFN a pRendere una decisione in tal senso: pugliesi penalizzati e lucani retrocessi. A questo punto il posto delle due squadre dovrà essere preso da altrettante società, al momento ci sono due compagini che devono infatti capire il proprio futuro. Si parla di Foggia e Rende, i rossoneri dovrebbero pRendere il posto del Bitonto mentre i calabresi dovrebbero essere ripescati al posto proprio del Picerno contro il quale ha perso l'ultimo play-out. Adesso serve attendere la sentenza decisiva in merito proprio ai ... Leggi su mediagol

