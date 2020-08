Stati Uniti, ancora scontri a Portland: un morto tra i sostenitori di Trump (Di lunedì 31 agosto 2020) Non si fermano gli scontri a Portland, in Oregon, teatro di proteste dei manifestanti di Black Lives Matter da ormai più di tre mesi, ovvero dalla morte di George Floyd, il 46enne afroamericano soffocato a Minneapolis durante un fermo di polizia. Sabato sera una persona è stata uccisa da un colpo d’arma da fuoco mentre erano in corso due diverse manifestazioni: una antirazzista, l’altra di sostenitori del presidente Donald Trump, arrivati in città a bordo di circa 600 furgoni e pick up. Non è ancora chiara la dinamica dell’omicidio, ma la vittima è un manifestante pro Trump, un uomo che indossava un cappellino dei Patriot Prayer, un gruppo di estrema destra. In un video diffuso sui social si vede una persona cadere a terra dopo il ... Leggi su italiasera

