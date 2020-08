Sassuolo, altra qualità per De Zerbi: dall’Atletico arriva Schiappacasse (Di lunedì 31 agosto 2020) Nicolàs Schiappacasse sarà il prossimo acquisto del Sassuolo, il giovane dal passaporto italiano dell'Atletico Madrid, garantirà ulteriore tecnica e nuove soluzioni a mister De Zerbi. Il calciatore classe '99 era già stato in Italia nel 2019 per una breve esperienza al Parma, senza lasciare particolari segni visto anche il poco spazio trovato. Adesso per l'uruguaiano arriva una nuova occasione, Schiappacasse passa al Sassuolo.caption id="attachment 785143" align="alignnone" width="594" Schiappacasse, Getty/caption Sassuolo, altra qualità per De Zerbi: dall’Atletico arriva Schiappacasse ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Sassuolo, altra qualità per De Zerbi: dall'Atletico arriva Schiappacasse ITA Sport Press.

Nel gruppo azzurro di Roberto Mancini, tornato ad allenarsi nel centro sportivo di Coverciano, spicca la gioia di Francesco Caputo: chiamato per la prima volta dal commissario tecnico della Nazionale.

