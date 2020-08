Odio sui migranti morti a Crotone, la diocesi: 'Siamo sconcertati' (Di lunedì 31 agosto 2020) "L'intera comunità diocesana che è in Crotone -Santa Severina piange per la morte di questi nostri tre fratelli migranti, dei quali pur non conoscendo i nomi, intuiamo la tragica storia di sofferenza, ... Leggi su globalist

chetempochefa : C’è poco dialogo, servirebbe il confronto invece che lo scontro. Ne abbiamo bisogno nel mondo di oggi, così incline… - LegaSalvini : DELINQUENTI! SASSI E SEDIE SUI POLIZIOTTI: SCATTA L'ODIO ROSSO SU SALVINI - marcodimaio : Siete stati tantissimi a esprimermi solidarietà per l’ennesima minaccia, l’ennesimo messaggio d’odio ricevuto sui s… - giusvo : Odio sui #migranti morti a #Crotone, la diocesi: 'Siamo sconcertati' I fecalomi non si fermano nemmeno davanti ai… - CaressaGiovanni : Odio sui migranti morti a #Crotone, la diocesi: 'Siamo sconcertati' -

Ultime Notizie dalla rete : Odio sui Turbati per odio e d’indifferenza che si respira sui social CrotoneInforma La colonizzazione inversa della Francia

Lione, la terza città più grande della Francia, 20 luglio, alle 3 del mattino. Un quartiere borghese. Una giovane donna cammina con il suo cane in una strada tranquilla. Un’auto arriva ad alta velocit ...

Santa Lucia: l’istruzione al buio

La scuola dell’obbligo al tempo della pandemia. A quanto pare, osservando i responsabili di governo (non solo nostrani), le mascherine stanno più all’altezza dei loro occhi che in prossimità delle “ri ...

Lione, la terza città più grande della Francia, 20 luglio, alle 3 del mattino. Un quartiere borghese. Una giovane donna cammina con il suo cane in una strada tranquilla. Un’auto arriva ad alta velocit ...La scuola dell’obbligo al tempo della pandemia. A quanto pare, osservando i responsabili di governo (non solo nostrani), le mascherine stanno più all’altezza dei loro occhi che in prossimità delle “ri ...