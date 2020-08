Nainggolan: "Devo tornare all'Inter. Io con Messi? No, lui è troppo forte" (Di lunedì 31 agosto 2020) In attesa di capire il suo destino, Nainggolan , ha scherzato in una diretta Instagram insieme ad Ariaudo: " Messi ? Non conosco le dinamiche della situazione perchè non leggo mai un c...o, ma penso ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Nainggolan: 'Devo tornare all'Inter. Io con Messi? No, lui è troppo forte': Lo ha detto il centrocampista belga in… - Zona_Inter : RT @passione_inter: Nainggolan: 'Ho finito il prestito, devo rientrare all'Inter. Con questa storia dei 14 mesi...' - - TuttoFanta : ?? #INTER: le parole di #Nainggolan: 'Devo rientrare dal prestito poi si vedrà, oggi è il mio ultimo giorno da gioc… - leoromoli : RT @FabioAlampi: #Nainggolan: 'Ho finito il prestito, devo rientrare, poi si vedrà. Oggi è il mio ultimo giorno da giocatore del Cagliari.… - hbk_89 : RT @cmdotcom: #Nainggolan: 'Ultimo giorno da giocatore del #Cagliari, devo rientrare all'#Inter. Io con #Messi? No, è troppo forte' https:/… -