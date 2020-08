Mkhitaryan diventa della Roma a titolo definitivo (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 AGO - "Micki ci lascia dopo il prestito stagionale in Italia. Abbiamo deciso di rescindere il suo contratto, di comune accordo, per consentirgli di unirsi alla Roma in modo definitivo. Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

"Micki ci lascia dopo il prestito stagionale in Italia. Abbiamo deciso di rescindere il suo contratto, di comune accordo, per consentirgli di unirsi alla Roma in modo definitivo. Il nazionale armeno s ...

