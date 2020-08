Minacciato di morte il medico Nobel che difende le donne congolesi (Di lunedì 31 agosto 2020) Denis Mukwenge da 20 anni si dedica alle vittime di violenze sessuali e ha chiesto un tribunale internazionale. E’ protetto dalle Nazioni Unite Leggi su lastampa

LaStampa : Minacciato di morte il medico Nobel che difende le donne congolesi - LaStampa : Denis Mukwenge da 20 anni si dedica alle vittime di violenze sessuali e ha chiesto un tribunale internazionale. E’… - StefanoAnnarel1 : RT @LaStampa: Denis Mukwenge da 20 anni si dedica alle vittime di violenze sessuali e ha chiesto un tribunale internazionale. E’ protetto d… - vitoadamo15 : RT @LaStampa: Minacciato di morte il medico Nobel che difende le donne congolesi - lupettorosso76 : RT @LaStampa: Minacciato di morte il medico Nobel che difende le donne congolesi -

Ultime Notizie dalla rete : Minacciato morte

La Stampa

Ostia - Ad Ostia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, una 51enne, per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’anziana madre. Allertati da una chiamata al ...Nel 2020 ricorre il 1300° anniversario della morte di Sant’Egidio avvenuta, secondo una tradizione, nel 720, nel monastero da lui fondato nel sud della Francia, divenuto fin dal Medioevo meta di pelle ...