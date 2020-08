Messi, Rafael Alonso: «Se andrà all’estero, legalmente deciderà la Fifa» (Di lunedì 31 agosto 2020) Messi, Rafael Alonso, si è soffermato sul comunicato emesso pochi giorni fa da LaLiga sul caso, ai microfoni di El larguero Messi, Rafael Alonso, si è soffermato sul comunicato emesso pochi giorni fa da La Liga sul caso Leo , ai microfoni di El larguero. LE SUE PAROLE- «Se Messi andrà in un’altra squadra spagnola allora quel comunicato può avere un senso. Dovesse andare all’estero, invece, l’organo che dovrebbe risolvere la battaglia legale sarebbe la Fifa, in alcun modo potrebbe essere la Liga. Alcune condizioni sono state distorte dal Covid, le date ora non coincidono. L’assenza di Messi ai test? L’invio di un burofax fa terminare unilateralmente un contratto, per cui la ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Messi Rafael Messi, Rafael Alonso: «Se andrà all’estero, legalmente deciderà la Fifa» Calcio News 24 La questione Messi dal punto di vista legale: “Se va all’estero la palla passa alla UEFA”

L’avvocato spagnolo Rafael Alonso prova a spiegare la questione Messi a livello giuridico: “Nel caso Messi dovesse lasciare il Barcellona per andare all’estero la battaglia legale passerebbe alla UEFA ...

