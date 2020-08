Maltempo Sardegna: in un giorno la pioggia di un mese, vento fino a 100km/h e grandine. Crollo termico di 15°C (Di lunedì 31 agosto 2020) In mattinata, Cagliaritano, Sulcis e Sarrabus-Gerrei sono stati colpiti da forte ondata di Maltempo con nubifragi diffusi, vento e grandine che hanno creato non pochi disagi e problemi. Nel giro di poche ore sono caduti in queste zone dai 20 ai 50 millimetri di pioggia, l’equivalente di un mese. A Cagliari, in particolare, sono caduti circa 30 millimetri: in tutto lo scorso anno si era arrivati complessivamente a 450 millimetri di pioggia. In alcuni momenti le raffiche di vento hanno anche raggiunto gli 80-100 chilometri orari provocando i danni ingenti. L’arrivo dalla pioggia e il vento di maestrale hanno portato a un abbassamento delle temperature. Rispetto a sabato le massime sono scese anche di 15°C e nei ... Leggi su meteoweb.eu

Maltempo in Sardegna, caduta in un giorno la pioggia di un mese: grave mancata allerta dalla Protezione civile

Nubifragi diffusi, vento e grandine. Una mattinata da dimenticare per il Cagliaritano, il Sulcis e il Sarrabus-Gerrei colpiti da un’improvvisa ondata di maltempo che ha creato non pochi disagi e probl ...

