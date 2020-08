L'Atalanta di Freuler si raduna: tre positivi al Covid-19 (Di lunedì 31 agosto 2020) I tre giocatori, dei quali non è stata rivelata l'identità, sono asintomatici e già in isolamento Leggi su media.tio.ch

EstebanLaquida1 : @juventusfc Perin e Muratore all'Atalanta liberano soldi o in giocatore: 20 milioni Hateboer Gosen piú 10 milioni… - BergamoSport : Champions al Bayern grazie a Coman, talento forgiato in casa Juve. Il pensiero va all’Atalanta e al ko di Freuler - allecarioca : @SkySport i tedeschi hanno vinto tutte le partite ... i francesi ( non dimentichiamolo ) al 90’ minuto se non si fa… -