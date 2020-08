“La distrofia muscolare non ferma i miei sogni. Voglio lottare perché tutti i disabili possano uscire di casa” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Se potessi raccontare tutte le battaglie fatte, qualsiasi eroe della mitologia greca a confronto sembrerebbe un novellino”. Giovanni Bellino ha 30 anni e si è laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Bari. “Sono affetto da distrofia muscolare di Duchenne, una malattia degenerativa che lentamente distrugge ogni muscolo del corpo. Eppure non Voglio rinunciare ai miei sogni”, racconta. Tra questi, c’è la possibilità di progettare, realizzare e costruire dispositivi per migliorare la vita delle persone con disabilità. “Voglio aiutare chi è come me”, sorride. La passione per l’ingegneria viene da lontano, fin da bambino. A 9 anni Giovanni smette di camminare, perché ... Leggi su ilfattoquotidiano

