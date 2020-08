Io e Te, persona positiva al Covid è negativa al secondo tampone: Pierluigi Diaco torna in onda? (Di lunedì 31 agosto 2020) Pierluigi Diaco e Io e Te potrebbero presto tornare in onda? Da oggi, infatti, la trasmissione del primo pomeriggio di Rai1 è stata sospesa dopo la scoperta di un caso positivo al Coronavirus tra i membri del cast. Tuttavia, nel pomeriggio odierno sarebbe avvenuto un colpo di scena, come riferisce Blogo, dal momento che la... L'articolo Io e Te, persona positiva al Covid è negativa al secondo tampone: Pierluigi Diaco torna in onda? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

