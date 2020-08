Incendi Sicilia: il rogo di Altofonte è ancora attivo, ma si avvia allo spegnimento (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ una lotta estenuante. I Vigili del fuoco e gli uomini della forestale sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo divampato intorno alle 21 di sabato ad Altofonte, alle porte di Palermo, e che ha costretto circa 400 persone a lasciare le proprie case. Il rogo, che ha accerchiato il paese causando danni a numerose abitazioni, ha distrutto il bosco della Moharda e ha proseguito verso Portella della Ginestra e Piana degli Albanesi, ma gli ultimi focolai sembrano sotto controllo. Sempre nel Palermitano, a Termini Imerese, Buonfornello, Aliminusa e Bolognetta stanno per esser domati gli Incendi che si sono sviluppati ieri. Il vento da alcune ore ha smesso di soffiare in maniera intensa e questo ha reso piu’ agevole l’intervento delle squadre ... Leggi su meteoweb.eu

