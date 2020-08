In Ticino ci sono ancora posti di tirocinio (Di lunedì 31 agosto 2020) Nei settori di metalcostruzioni e tecnica agricola che sono in cerca di apprendisti: «Importante puntare sul territorio» Leggi su media.tio.ch

borghi_claudio : @FaviaFrancesco @Anarcorvopunk77 @Andrrr8 @valy_s @DottAngeloC @VitoGulli @marco_borrano @ItalObserver… - borghi_claudio : @Anarcorvopunk77 @Andrrr8 @valy_s @FaviaFrancesco @DottAngeloC @VitoGulli @marco_borrano @ItalObserver… - Ticinonline : In Ticino ci sono ancora posti di tirocinio #ticino #tirocinio - arrosT_Ticino : @cuntyallen io non sono stato così esplicito - DanieleNerini : RT @MeteoSvizzera: La fase più intensa è terminata. Nel Ticino centrale si sono accumulati 200-250 mm, nelle regioni in prossimità della cr… -