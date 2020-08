Guida Tv Martedì 1 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Guida Tv Martedì 1 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv martedì 1 settembre Rai 1ore 20:35 Techetechetèore 21:25 Superquark ore 23:50 Drugs – Sostanze tossiche Rai 2ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Squadra Speciale Cobra 11 24×09 1a Tvore 23:05 The Blacklist 6×21-22 1a Tv Free Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Vox Populiore 20:45 Un Posto Al Soleore 21:20 Un profilo per dueL’ottantenne Pierre vive in solitudine da quando è mancata la moglie. Per questo sua figlia decide di regalargli un computer, nella speranza di stimolare la sua curiosità e – perché no? – di permettergli di conoscere nuove persone. Grazie agli insegnamenti del trentenne Alex, Pierre impara a navigare e presto si imbatte in un sito di ... Leggi su dituttounpop

