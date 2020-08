Gerard Depardieu fermato in motorino ubriaco. "Non voglio essere francese, preferisco Putin" (Di lunedì 31 agosto 2020) Gérard Depardieu, come si legge sul sito online del settimanale francese Lepoint, è stato fermato dalla polizia mentre percorreva in motorino una strada di Parigi che si trova nel 14 arrondissement. I poliziotti in un primo momento non si sono resi conto che si trattava del noto attore e hanno fermato il guidatore, avendo riscontrato una violazione del codice della strada.L’attore si è subito fermato ed ha ammesso di aver bevuto due birre prima di salire sul mezzo. A quel punto i poliziotti hanno chiamato la centrale per dare conto ai loro superiori dell’identità del soggetto e hanno comunque effettuato l’alcol test senza procedere con il verbale, sebbene Depardieu fosse risultato positivo: era, infatti, al di sopra del ... Leggi su huffingtonpost

