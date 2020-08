Fabrizio Moro emoziona a Battiti Live 2020: web in delirio (Di lunedì 31 agosto 2020) Fabrizio Moro emoziona con un’esibizione da pelle d’oca sul palco di Battiti Live 2020 con Il senso di ogni cosa e L’eternità: web in delirio. Con un’esibizione da pelle d’oca, cantando rigorosamente dal vivo, accompagnato dal maestro Claudio Junior Bielli, Fabrizio Moro ha incantato ed emozionato il pubblico di Battiti Live 2020. Il cantautore si … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

_apartete : RT @meta_moro: Fiorella Mannoia ha cantato canzoni scritte da Fabrizio Moro, Ermal Meta e Ultimo. Sapevo che potevo fidarmi di questa donn… - annieandherself : @emsiae Fabrizio Moro. Con le labbra spunturate ?? - soleluna731 : #buonaserata E' solo Amore - Fabrizio Moro - maartiinagii : RT @colpadeltempo: si il sesso è bello ma avete mai provato a stare a due centimetri di distanza dalla migliore divinità greca degli ultimi… - stosullaluna_ : RT @colpadeltempo: si il sesso è bello ma avete mai provato a stare a due centimetri di distanza dalla migliore divinità greca degli ultimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Moro FABRIZIO MORO/ 'La fede mi ha salvato. Sì, io credo in Dio' Il Sussidiario.net SEAT MUSIC AWARDS 2020: il 2 e il 5 settembre all’Arena di Verona

Sono stati presentati oggi con una video conferenza stampa i MUSIC AWARDS, che per la seconda volta sono denominati SEAT MUSIC AWARDS e si svolgeranno mercoledì 2 e sabato 5 settembre all’ARENA DI VER ...

Imaginaction, l'edizione dei record: con il drive-in musicale vinta la sfida del Covid. Premi a Zalone e J-Ax

Non ci sono precedenti di un drive-in come quello allestito all’aeroporto di Forlì per presentare la quarta edizione di Imaginaction, il Festival Internazionale del Videoclip, che si è concluso sabato ...

