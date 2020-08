De Laurentiis saluta Allan: “Abbiamo chiuso con l’Everton” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole del presidente azzurro: “Il brand del Napoli è già forte di per sé con gli 83 milioni di tifosi nel mondo occidentale. Potremmo anche superare i 100-120 milioni con un’altra indagine in altre zone. La cultura napoletana, una cultura antichissima, può sempre dire la sua”. Migliorare il calcio italiano – “Innanzitutto bisogna sistemare la Serie C, che non ha ragione di esistere. Bisognerebbe fare una Serie B e una Serie B-2. Bisogna cercare di trasformare in semi-professionistico per limitare i costi. La Serie A invece dovrebbe diminuire le squadre e portarle a 18, diminuendo anche le cessioni. Questo faciliterebbe il sistema, il paracadute resterebbe lo ... Leggi su anteprima24

Il Napoli torna ad allenarsi ma Allan non c'è, ulteriore conferma dell'addio ormai imminente. Il brasiliano era assente, ieri pomeriggio, al rientro in campo della squadra. E' tutto pronto per la sua ...

Il Napoli saluta Allan: va all'Everton di Ancelotti per 28 milioni

Tra qualche ora Allan lascerà il ritiro del Napoli per raggiungere Liverpool e mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti. Il mediano della nazionale brasiliana è stato ceduto all'Everton per 24 milio ...

