È un effetto-Covid a diverse velocità quello che emerge dall'analisi dei consumi nelle regioni italiane per il 2020: se a livello nazionale la previsione è di un calo del 10,9% pari a una perdita di 116 miliardi, il Nord risulta l'area pià penalizzata, con quasi il 60% del calo complessivo concentrato nelle sue 8 regioni e con la Lombardia che registra la maggiore perdita in valore assoluto (oltre 22,6 miliardi di consumi).

CorriereCitta : Covid, “bruciati” 116 mld consumi nel 2020 - ConfcommercioLo : ?? #Consumi2020: - 22,6 mld in #Lombardia, rischio autunno nero per #imprese e #occupazione ?? Servono aiuti e misur… - Affaritaliani : Covid, bruciati 22 miliardi in mancati consumi - rep_milano : Il Covid fa crollare i consumi in Lombardia, bruciati oltre 22 miliardi nel 2020. Autunno nero per imprese e posti… - Cobornews : #Confcommercio: per il #Covid Bruciati oltre 22 Miliardi di #Consumi in #Lombardia. Previsto #AutunnoNero #Economia… -

