Covid-19 Pierluigi Diaco, chiude 'Io e te': un contagio nello staff (Di lunedì 31 agosto 2020) nello staff della trasmissione 'Io e te' condotta da Pierluigi Diaco, c'è un caso di positività di Covid-19. La notizia è stata confermata dallo stesso conduttore Rai durante una recente intervista al 'Corriere della Sera'. "C'è una collega che è risultata positiva al tampone. Stiamo quindi procedendo all'applicazione del protocollo Rai previsto in questi casi. … Ovviamente il primo pensiero va alla nostra collega e a tutta la mia squadra. Capiremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni se riusciremo ad andare in onda per l'ultima settimana di programmazione." Queste sono le ultime dichiarazioni date dal giornalista Pierluigi Diaco; il quale si sarebbe sottoposto al ...

