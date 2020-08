Coronavirus, Speranza: “Preoccupano i giovani” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Chiaramente la questione dei giovani ci preoccupa, il fatto che la media d’età dei contagiati negli ultimi giorni e nell’ultima settimana sia intorno ai 29 anni segnala un cambio vero rispetto alla fase precedente, e quindi io continuo a fare appello ai nostri ragazzi per darci una mano perché a loro il virus fa meno male, ma dobbiamo difendere anche i loro genitori ed i loro nonni”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a Firenze, in occasione del concerto al teatro del Maggio musicale fiorentino dedicato alle vittime Covid e al personale sanitario. “Ci stiamo lavorando” alla richiesta dei medici di estendere la proroga dei piani terapeutici, “e credo che sarà risolta nelle prossime ore“.L'articolo Coronavirus, Speranza: “Preoccupano i ... Leggi su meteoweb.eu

Sembravano dimenticati i giorni in cui Salemi era stata chiusa al mondo e classificata "zona rossa" per un focolaio di Covid-19 che contò oltre 20 contagiati durante la prima ondata del virus. Adesso ...

