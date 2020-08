Coronavirus, ecco la prova che non avevano capito nulla, il 50% delle vittime si sarebbe salvato (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 50 per cento dei pazienti morti per il Coronavirus si sarebbe potuto salvare se i medici avessero capito prima il meccanismo responsabile della elevata mortalità in terapia intensiva. È uno studio italiano ora spiegare perché sono morte così tante persone. Sempre che i dati diffusi siano reali visto, in molti casi, la mancanza di autopsie. Ma, anche, a chiarire come si sarebbero potute salvare. Il futuro per i pazienti affetti da Coronavirus sarà senz’altro diverso. Ma per il passato nessuno potrà ridare alle famiglie in lutto i propri cari morti in solitudine nelle terapie intensive. E questo è ancor più terribile se si pensa che due semplici esami avrebbero consentito una diagnosi precoce portando un calo della ... Leggi su secoloditalia

sole24ore : Coronavirus, ecco il test come per la gravidanza. Costa 5 dollari e bastano 15 minuti - Corriere : Lo pneumologo Harari: «Ecco perché in Europa continuano a salire i nuovi casi di Corona... - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ecco dove sono i nuovi focolai regione per regione - UBrignone : RT @tempoweb: ?? La verità sul #covid #Conte e #Zingaretti peggio di #Bolsonaro ?? Commercianti in piazza contro la #Raggi ?? In Belgio al… - AuroraImmacola1 : RT @MRGualano: Primo principio della medicina ippocratica: Primum non nocere. Ecco perché tutte le terapie e le tecnologie sanitarie vengon… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco il test come per la gravidanza. Costa 5 dollari e bastano 15 minuti Il Sole 24 ORE Covid, tampone per tutti sui voli tra Roma e Milano. Ecco il piano

«Un biglietto aereo, un tampone». Lo slogan coniato dal direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, sta trovando applicazione pratica. All’aeroporto di Fiumicino, nei prossimi giorni, partirà una spe ...

Covid-19, la percezione del virus in Francia: tra paura e frattura sociale

Il rapporto tra COVID-19 ed università in Francia. Come gli studenti e le studentesse hanno vissuto il periodo del confinamento. Intervista a due studenti. Durante il periodo del confinamento, a causa ...

«Un biglietto aereo, un tampone». Lo slogan coniato dal direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, sta trovando applicazione pratica. All’aeroporto di Fiumicino, nei prossimi giorni, partirà una spe ...Il rapporto tra COVID-19 ed università in Francia. Come gli studenti e le studentesse hanno vissuto il periodo del confinamento. Intervista a due studenti. Durante il periodo del confinamento, a causa ...