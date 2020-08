Call of Duty Black Ops Cold War: trapelata la data della beta (Di lunedì 31 agosto 2020) Sembra proprio che la beta di Call of Duty Black Ops Cold War sarà disponibile a breve. La prova arriverà prima su PlayStation 4, ecco quando La data della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War è appena comparsa in rete. Continuano senza interruzione i leak sul prossimo capitolo dell’iconica serie sparatutto. Dopo le varie edizioni del gioco, i dettagli della campagna, così come la data di uscita e anche quando il multiplayer verrà rivelato tutto quanto oggetto di rumor recenti, anche la data di inizio della beta è ora in circolazione. Ecco i dettagli ... Leggi su tuttotek

infoitscienza : Call of Duty Black Ops Cold War: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo | OfferteLabs - infoitscienza : Call of Duty: Black Ops Cold War la data di inizio della beta è spuntata online - infoitscienza : Call Of Duty Black Ops Cold War: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato - Multiplayerit : Call of Duty Warzone Stagione 6: una rete di tunnel si estenderà sotto Verdansk? - angelitro_uwu : Mi vicio con el call of duty no es normal aiudaaa -