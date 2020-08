Azzurri: Jorginho in arrivo, Tonali ancora in dubbio (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - FIRENZE, 31 AGO - Dopo il secondo tampone di controllo il centrocampista dell'Arsenal, Jorginho è atteso in giornata al Centro tecnico di Coverciano per aggregarsi al resto della Nazionale ... Leggi su corrieredellosport

CORNERNEWS24 : #Calcio - Azzurri: Jorginho in arrivo, Tonali ancora in dubbio Centrocampista del Brescia è ancora in isolamento - fisco24_info : Azzurri: Jorginho in arrivo, Tonali ancora in dubbio: Centrocampista del Brescia è ancora in isolamento - MarcoOcchiuzzo : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ??? #Mancini: 'Ci manca un giocatore molto importante come #Verratti, mentre #Jorginho dovrebbe arrivare domani… - UgoBaroni : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ??? #Mancini: 'Ci manca un giocatore molto importante come #Verratti, mentre #Jorginho dovrebbe arrivare domani… - Maracanasport : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ??? #Mancini: 'Ci manca un giocatore molto importante come #Verratti, mentre #Jorginho dovrebbe arrivare domani… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzurri Jorginho Azzurri: Jorginho in arrivo, Tonali ancora in dubbio Agenzia ANSA Azzurri: Jorginho in arrivo, Tonali ancora in dubbio

Dopo il secondo tampone di controllo il centrocampista dell'Arsenal, Jorginho è atteso in giornata al Centro tecnico di Coverciano per aggregarsi al resto della Nazionale impegnata a preparare le prim ...

Nazionale, ritorno dopo 286 giorni: ritiro blindato e voglia di tifosi

Quasi dieci mesi dopo l’atmosfera è surreale e la ripartenza della Nazionale un punto interrogativo. «Mi piacerebbe che si rigiocasse subito bene», sospira Roberto Mancini dentro l’ex palestra di Cove ...

Dopo il secondo tampone di controllo il centrocampista dell'Arsenal, Jorginho è atteso in giornata al Centro tecnico di Coverciano per aggregarsi al resto della Nazionale impegnata a preparare le prim ...Quasi dieci mesi dopo l’atmosfera è surreale e la ripartenza della Nazionale un punto interrogativo. «Mi piacerebbe che si rigiocasse subito bene», sospira Roberto Mancini dentro l’ex palestra di Cove ...