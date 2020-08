‘Amici’, un ex ballerino del talent è convolato a nozze! (Foto) (Di lunedì 31 agosto 2020) Pasquale Di Nuzzo è stato tra i ballerini della dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Da allora il campano non si è più fermato collezionando diverse esperienze nel mondo dello spettacolo. Terminata l’avventura nel talent di Canale 5, infatti, Pasquale ha intrapreso la carriera di attore. Tra le diverse esperienze degli ultimi anni ricordiamo la sua partecipazione alla serie tv sudamericana Soy Luna e alla fiction italiana Don Matteo. Proprio grazie a Soy Luna, Pasquale ha incontrato la sua dolce metà con la quale è convolato a nozze. Lei si chiama Giovanna Reynaud ed è un’attrice messicana conosciuta proprio sul set della serie in questione. I due stanno insieme da ormai due anni e, dopo aver annunciato il matrimonio nel corso di un’intervista al settimanale Chi, da pochi giorni ... Leggi su isaechia

VicolodelleNews : ‘#Amici’ #Gossip Ballerino professionista ha trovato l’amore al #CrazyHorse « Il Vicolo delle News… - GossipItalia3 : Vladimir Luxuria colpo di fulmine con un ex ballerino di “Amici”: «Gennaro è molto dolce!» #gossipitalianews - Novella_2000 : Matrimonio per un ballerino di Amici (che in Messico sposa un'attrice famosa) - amicii_news : Lui è Nikolay Melis, classe 94, originario di Cagliari ed è un ballerino che ha sostenuto i casting per #Amici20. N… - Susannagr17 : Vladimir Luxuria, passione per l'ex ballerino di Amici: «Da una camera d’albergo all’altra il passo è breve»… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Amici’ ballerino 'Sono stato aggredito' | paura sul trenino Roma-Lido | 43enne minaccia di gettarsi sui binari e blocca la linea Zazoom Blog