Accordo trovato sul trasporto pubblico locale: i mezzi possono riempirsi all'80% e per i tragitti brevi al 100% (Di lunedì 31 agosto 2020) È stato trovato l'Accordo sul trasporto pubblico locale nella Conferenza Unificata: a quanto si apprende da fonti ministeriali l'intesa riguarderebbe una capienza massima sui mezzi pubblici dell'80% che potrebbe essere ampliata al 100% per distanze al di sotto dei 15 minuti. Approvate in Conferenza Unificata le «Linee guida» del trasporto pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le modalità di informazione agli utenti. È quanto si legge in una nota del Mit. Vengono introdotte alcune novità per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza, ... Leggi su iltempo

