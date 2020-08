X-Files, Fox prepara lo spin-off animato sui casi “sfigati” del paranormale. Ma senza Mulder e Scully (Di domenica 30 agosto 2020) All’inizio degli anni ’90 Fox Mulder e Dana Scully, due agenti dell’Fbi, indagavano i fenomeni del paranormale in una serie tv che sarebbe andata avanti, complessivamente, per più di 10 anni e per nove stagioni. Stiamo parlando di X-Files che ha registrato decine di milioni di spettatori durante l’arco della sua carriera. Ora, l’emittente americana Fox ha in mente di creare uno spin-off animato, una rivisitazione in chiave comica di quella che per molti ha rappresentato una serie tv di riferimento. Il progetto attualmente porta il nome posticcio di The X-Files: Albuquerque. Quel che è certo è che la sceneggiatura è già in cantiere. La trama ruoterà intorno a un ufficio pieno di agenti ... Leggi su open.online

UniMoviesBlog : X-Files: Fox realizzerà una una serie animata - Noovyis : (X-Files: Fox sta sviluppando una serie animata tratta dalla serie cult) Playhitmusic - - IlCineocchio : #TheXFilesAlbuquerque, Fox prepara la serie spin-off animata; c’è la trama (con colpo di scena)… - 3cinematographe : #X-Files: #Fox sta sviluppando la serie spin-off animata (e comedy) -