“Una grande perdita per tutti”. Investito e morto sul colpo ieri sera una degli uomini più importanti del mondo (Di domenica 30 agosto 2020) Deceduto nella notte a Lille Jérôme Bonduelle, cinquantenne erede della dinastia a cui fa capo l’omonimo gruppo alimentare fondato nel 1853, specializzato nella produzione di insalate e verdure in scatola. Jérôme Bonduelle, è stato Investito da un’ auto mentre circolava in bici nei pressi della stazione ferroviaria della città francese insieme alla moglie e a degli amici. Bonduelle è deceduto sul colpo, inutili i tentativi di soccorso e il successivo trasporto all’ospedale. L’automobilista si è dato alla fuga ma è stato rintracciato e arrestato questa mattina. La vittima era direttore generale del gruppo di famiglia e figlio del presidente onorario Bruno Bonduelle. L’azienda vende in 75 paesi del mondo e da lavoro a 10 mila ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : Razzismo e sessismo di sinistra, commenti infami e vergognosi contro una donna coraggiosa che ha scelto di candidar… - il_pucciarelli : Un'altra grande performance: una bella festicciola con anche Lealtà e Azione e l'editore di Casapound ?? - carlosibilia : Una spiaggia recuperata grazie al lavoro dei percettori del #RedditodiCittadinanza. E' la bella storia che arriva d… - giorgiafisichel : RT @LaPrimaManina: Dopo Berlino anche a Londra e Parigi il virus del #negazionismo si sta espandendo in Europa. Non è una grande consolazi… - CarieriF : RT @val_ciarambino: Il Movimento 5 Stelle è una grande famiglia formata da persone che hanno deciso di combattere per garantire un futuro m… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una grande Morto Bonduelle jr, il figlio del «re delle insalate» è stato investito da un’auto mentre era in bici Corriere della Sera