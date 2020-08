Traffico Roma del 30-08-2020 ore 07:30 (Di domenica 30 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati idrolizzazione circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria del capitale la polizia locale Ci segnala però un incidente in Corso Italia in piazzale Brasile in direzione piazzale Flaminio raccomandiamo quindi attenzione nella guida a ragionare gli spostamenti oggi lo stop dei mezzi pesanti quelli che un peso superiore a 7,5 tonnellate che rimarranno fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati dalla legge piazza San Pietro alle ore 12 Papa Francesco presiederà la celebrazione dell’angelus possibili difficoltà in zona durante la flusso e deflusso dei fedeli a Monteverde chiusa al Traffico via Ozanam il dissesto del manto stradale tra Piazza Don Olimpia e via Francesco Catel lavori di scavo poi in via Somalia la strada è parzialmente interdetta al ... Leggi su romadailynews

Capezzone : La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traf… - Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - Agenzia_Ansa : Il traffico sul Grande Raccordo Anulare, impazzito nel pomeriggio nella zona nord di #Roma a causa di un maxi incen… - 79_Alessio : RT @astralmobilita: ???? #FL5 #Roma #Civitavecchia #Grosseto #Pisa Il traffico è fortemente rallentato per un guasto alla linea a #Montepasc… - darioq : @mausassi La normalità a Roma: monnezza e traffico -

ROMA L'estate sta finendo e per il bonus vacanze è tempo di bilanci. La misura, valida fino al 31 dicembre di quest'anno, non ha brillato sotto il sole di agosto: quasi 1,4 milioni di famiglie lo hann ...

Domani a Cupra i lavori di asfaltatura sulla Statale 16

Domani mattina, tempo permettendo, l’Anas riprenderà i lavori di asfaltatura lungo la statale Adriatica nel centro di Cupra Marittima. L’attività interesserà il tratto compreso fra via della Cupe, ing ...

