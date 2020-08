Teresanna Pugliese furiosa: “Non vado in giro ad infettare” (Di domenica 30 agosto 2020) Inclusa nel calderone di vip che di ritorno dalla Sardegna sono risultate positive al Covid Teresanna Pugliese ci tiene a chiarire la sua posizione e ad affermare di non aver contratto il virus. L’ex gieffina è stata infatti accusata di andare in giro ad infettare, di uscire di casa nonostante la patologia contratta invece di stare in quarantena. La donna attraverso Instagram ha mostrato il certificato di negatività al Covid, ha fatto il test ma non ha preso il Coronavirus di conseguenza non è in quarantena e non deve stare a casa: “Ho fatto il test al mio rientro e per non fare spettacolo su questa situazione ho preferito non rendere pubbliche le cose e speculare sulla mia posizione. Ma oggi sono costretta a farlo perché addirittura la gente pensa che me ne vada in giro ad ... Leggi su quotidianpost

