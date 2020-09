Sui migranti finalmente c'è un giudice a Roma (Di domenica 30 agosto 2020) Accordi 'storici'. Strette di mano 'storiche'. Tante, troppe volte, si è abusato di questa aggettivazione, buona per un titolo, per 'sparare' una notizia o per appiccicarsi una medaglia, spesso di ... Leggi su globalist

LegaSalvini : #SALVINI RIEMPIE LA PIAZZA ANCHE DI LUNEDÌ AD AGOSTO. E SUI MIGRANTI ATTACCA: 'LI VOGLIONO DISTRIBUIRE IN TUTTA ITA… - LegaSalvini : SALVINI RIEMPIE LA PIAZZA ANCHE DI LUNEDÌ AD AGOSTO. E SUI MIGRANTI ATTACCA: 'LI VOGLIONO DISTRIBUIRE IN TUTTA ITAL… - fanpage : La fake news di Salvini sui migranti che a Lampedusa passeggiano col Covid. Il sindaco: “Indegno” - Marco_Zum : RT @MassimoMalvest1: Un migrante in quarantena sui traghetti ci costa 4800 euro al mese. Un migrante ospitato nei centri di accoglienza 11.… - Alessan23932244 : @stopcensurainfo Perché le coop rosse devono mangiare lucrando sui migranti e quella che chiamano emergenza e' stra… -

Ultime Notizie dalla rete : Sui migranti L'Ue propone un nuovo Patto sui migranti con un “approccio globale” Il Foglio Migranti da Lampedusa a Bologna, Bosco (Lega): "Cacciatori di servizi"

Non va giù a Umberto Bosco, consigliere comunale della Lega, la richiesta di aiuto ai Carabinieri della caserma navile di una famiglia di migranti tunisini. "A Bologna l'emblema dell'accoglienza a tut ...

Migranti, vertice tra Conte e Musumeci per stemperare le tensioni a Lampedusa (VIDEO)

Un faccia a faccia atteso quello di domani utile per stemperare le tensioni sempre crescenti in Sicilia e a Lampedusa. Un vertice a Palazzo Chigi per provare a pianificare un intervento che permetta d ...

Non va giù a Umberto Bosco, consigliere comunale della Lega, la richiesta di aiuto ai Carabinieri della caserma navile di una famiglia di migranti tunisini. "A Bologna l'emblema dell'accoglienza a tut ...Un faccia a faccia atteso quello di domani utile per stemperare le tensioni sempre crescenti in Sicilia e a Lampedusa. Un vertice a Palazzo Chigi per provare a pianificare un intervento che permetta d ...