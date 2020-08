Spezia, futuro incerto per Scuffet: la permanenza non è scontata (Di domenica 30 agosto 2020) Lo Spezia non ha esercitato il diritto di riscatto entro il 19 agosto e adesso tratta con l’Udinese per trattenerlo in rosa Il futuro di Simone Scuffet è ancora incerto nonostante le ottime prestazioni viste nella scorsa stagione di Serie B con la maglia dello Spezia. La sua volontà è quella di rimanere nel club ligure ma la sua permanenza non è scontata secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La società non ha infatti esercitato il diritto di riscatto fissato ad un milione di euro dall’Udinese, proprietaria del suo cartellino. Il club friulano valuta adesso Scuffet tre milioni e il nuovo direttore sportivo dello Spezia, Mauro Meluso, deve decidere se puntare ancora sul ... Leggi su calcionews24

