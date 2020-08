Speranza ai paesi Ue: “Testiamoci reciprocamente agli aeroporti, diamo buon esempio” (Di domenica 30 agosto 2020) “Tamponi all’arrivo, divieto di accesso e transito, obbligo di quarantena. Quando prendi una misura del genere, il paese coinvolto attualmente lo vive in maniera poco friendly. Io dico: visto che dobbiamo convivere col virus per svariati mesi, lavoriamo sulla reciprocità delle misure e tra grandi paesi europei diamo il buon esempio”. Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista all’Huffingtonpost. “Facciamoci i test reciprocamente – spiega – a partire dagli aeroporti. Cioè: se uno dall’Italia va a Madrid o Parigi, viene testato all’arrivo e così uno che dalla Spagna o dalla Francia arriva in Italia”. “Chiaramente – conclude il ministro ... Leggi su sportface

Roma, 30 ago. (LaPresse) - "Tamponi all'arrivo, divieto di accesso e transito, obbligo di quarantena. Quando prendi una misura del genere, il paese coinvolto attualmente lo vive in maniera poco friend ...

Intervista a Speranza: "Testiamoci reciprocamente agli aeroporti"

Ministro Speranza, lei ha detto “mai più lockdown”. In Francia Macron non lo ha escluso, la Merkel ha parlato alla nazione avvertendo che saranno mesi difficili. Conferma il “mai più” o dipende dall’a ...

