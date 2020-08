Scuola, "Autocertificazioni come in aeroporto". Ecco l'idea dei presidi (Di domenica 30 agosto 2020) Corsa contro il tempo per la riapertura delle scuole , i corsi di recupero iniziano il 1° settembre, e il ritorno tra i banchi in sicurezza, cosa complicata in tempi di emergenza Coronavirus. Il conto ... Leggi su quotidiano

ILOVEPACALCIO : Scuola, ecco la proposta dei presidi: «Iniziamo l’anno con le autocertificazioni» - Ilovepalermocalcio - sacspo : Scuola al via, 'autocertificazioni come in aeroporto' - GDS_it : #Scuola, la proposta dei presidi: 'Iniziamo l'anno con le autocertificazioni' - Darsch1980 : È facile, la scuola OBBLIGATORIA, statale, deve garantire con tutti i controlli possibili i suoi figli, non delegar… - LatinaQTW : Scuola, test su studenti e autocertificazioni. E Zingaretti si auto celebra per articolo su NY Times -