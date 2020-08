Rassegna stampa 30 agosto: il numero dei contagi non si abbassa (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sempre d’attualità il tema del coronavirus col numero dei contagi che torna a salire e preoccupare in Italia, anche se ci sono doversi paesi in Europa che stanno vivendo un momento critico, come la Francia. Fari puntati sulla questione chiusure e sulla scuola, che resta al centro dell’attenzione sia per quanto riguarda la data di inizio, che non dovrebbe subire variazioni, sia per il materiale da mettere a disposizione delle strutture per permettere ai ragazzi di stare in sicurezza. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

