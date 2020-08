Portici: Minaccia di morte e perseguita la ex compagna. Arrestato 56enne (Di domenica 30 agosto 2020) Portici: Non accetta la fine della relazione con la ex compagna che impaurita denuncia i fatti ai carabinieri che arrestano il 56enne. I Carabinieri della Stazione di Portici hanno Arrestato per atti persecutori un 56enne della provincia di Napoli già noto alle forze dell’ordine. A causa della fine della loro relazione sentimentale, l’uomo ha Minacciato … Leggi su 2anews

mattinodinapoli : Minaccia l'ex compagna perché non accetta la fine della relazione: arrestato a Portici - fattidinapoli : Napoli: Portici, non accetta la fine della relazione con la ex compagna e la minaccia. Arres... - - SkyTG24 : Portici, non accetta fine relazione e la minaccia: arrestato - LaTorre1905 : #Portici, aggredisce e minaccia con un #Coltello i #Carabinieri: arreato 53enne #Cronaca - -