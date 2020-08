Messi, la clausola di 700 milioni sarebbe solo un’opzione (Di domenica 30 agosto 2020) Ancora sviluppi nella telenovela tra Messi e il Barcellona. L’addio tra i due appare sempre più tumultuoso. Arriva ora la notizia che la famosa clausola di 700 milioni non sarebbe valida. Secondo la rete tv Cadena Ser infatti, che sostiene di aver avuto accesso all’ultima bozza di contratto firmato dalla Pulce nel 2017, il vincolo per il 2020-21 sarebbe solo un’opzione e non prevederebbe alcuna penale. È dunque una battaglia che, come preannunciato si giocherà sui cavilli legali, e questi ultimi lascerebbero capire che Messi non è affatto tenuto al pagamento dei 700 milioni per essere liberato dal Barcellona, al di là del fatto che la sua decisione di andarsene sia stata presa prima o dopo il 10 ... Leggi su ilnapolista

