Messi-Barcellona, braccio di ferro sulla clausola. Scende in campo la Liga: «Non concederemo il transfer» (Di domenica 30 agosto 2020) La rottura tra Leo Messi e il Barcellona appare ormai insanabile. Dopo l’invio del burofax con il quale l’argentino comunicava la sua intenzione di lasciare il club a costo zero, nonostante la clausola da 700 milioni di euro, oggi il giocatore non si è presentato alla Ciutat Espostiva “Joan Gamper” dove sono in corso i test anti-Covid come da protocollo prima della ripresa degli allenamenti. L’argentino era atteso per le 10.15, ma non si è visto. Già ieri i rappresentanti del giocatore avevano comunicato che non si sarebbe presentato. La giurisprudenza della Fifa Per ora il Barcellona fa muro alla richiesta di Messi di svincolarsi a parametro zero, ma secondo la giurisprudenza della Fifa e del Tas, il tribunale arbitrale dello sport, il club ... Leggi su open.online

