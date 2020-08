Mannarino-Sonego in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Il programma del match tra Adrian Mannarino e Lorenzo Sonego, valevole per il primo turno degli Us Open 2020. Il tennista torinese, che dopo il lockdown è subito partito bene nei tornei giocati in Italia, va a caccia del secondo turno nella sfida con il transalpino. L’incontro, in programma lunedì 31 agosto come secondo match a partire dalle ore 17 italiane, potrà essere trasmesso parzialmente in diretta tv su Eurosport 2, oltre che integralmente in streaming su Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface

