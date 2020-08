IndyCar Gateway gara 1: Dixon batte Sato (Di domenica 30 agosto 2020) E’ Scott Dixon il re di gara 1 della IndyCar series al Gateway International Raceway. Il neozelandese del team Ganassi ha avuto in Takuma Sato un degno avversario. Il giapponese, reduce dal grande successo di Indianapolis, ha impegnato Dixon in un duello negli ultimi 13 giri. Ma sul miglio e tre quarti dell’Illinois c’è poco spazio per superare, e Scott è bravo a non fare errori. Terza posizione per Patricio O’Ward, a lungo leader prima di soccombere alla superiorità di Dixon e Sato. Comunque, il messicano dimostra di essere in crescita, e ben supportato dal team Schmidt-Peterson McLaren. Quarto Colton Herta che precede Marcus Ericsson, autore di una delle sue migliori prestazioni sugli ovali. Rinus ... Leggi su sport.periodicodaily

