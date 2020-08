Incendi Sicilia: domato il fuoco nella riserva dello Zingaro (Di domenica 30 agosto 2020) E’ stato domato solo questa sera, dopo quasi 24 ore, l’Incendio scoppiato ieri sera tra San Vito Lo Capo e la riserva naturale dello Zingaro, dove sono stati danneggiati ettaro di verde. Al lavoro operai forestali, vigili del fuoco e volontari della protezione civile oltre ai canadair e tre elicotteri.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Corriere : Sicilia, incendio devasta la Riserva dello Zingaro - Corriere : Emergenza incendi in Sicilia, brucia la riserva naturale dello Zingaro - Tg3web : In Sicilia le alte temperature e i venti aumentano l'allerta incendi. Uno, di origine dolosa, è divampato sulle col… - FataMor75603502 : RT @janavel7: Mezza Sicilia va a fuoco per incendi dolosi e mafiosi. Ma che importa a Musumeci... si può dare la colpa ai migranti? No; e a… - pary1977 : RT @janavel7: Mezza Sicilia va a fuoco per incendi dolosi e mafiosi. Ma che importa a Musumeci... si può dare la colpa ai migranti? No; e a… -