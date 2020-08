Diploma all’istituto Pesenti Ora manager a Dayton, Usa (Di domenica 30 agosto 2020) «Ho colto al balzo un’opportunità lavorativa nel lontano 1994 ed eccomi ancora qui». Giovanni Principe, 54enne originario di Gandino, da 26 anni vive negli Stati Uniti, passando prima per Chicago e poi a Dayton, in Ohio, dove risiede attualmente.«Sono Diplomato come tecnico delle Industrie meccaniche presso l’Ipsia Cesare Pesenti – racconta il gandinese –, e dal 1989 ho lavorato per la Gildemeister Italiana di Brembate Sopra, in qualità di tecnico multimandrino, costruendo, attrezzando e riparando un tipo di tornio automatico. Uno strumento che serve alla produzione ad alto volume di particolari in metallo e non-metallo, destinati a vari usi, come l’industria automobilistica, oleodinamica, difesa, comunicazione e altri campi dove questo tipo di produzione è richiesta. ... Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Diploma all’istituto Maddaloni, il prof. Luigi Ceci va in pensione dopo una vita spesa per l'insegnamento e la Musica l'eco di caserta