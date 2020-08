Covid, cartello in un pub di Milano scatena la bufera: 'Se avete paura restate a casa' (Di domenica 30 agosto 2020) 'La nostra libertà non termina dove iniziano le tue paure. Se sei spaventato stai a casa!' . Con questo messaggio un di accoglie i propri clienti all'ingresso. Un vero e proprio manifesto negazionista,... Leggi su leggo

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid, cartello in un pub di #Milano scatena la bufera: «Se avete paura restate a casa» - leggoit : Covid, cartello in un pub di #Milano scatena la bufera: «Se avete paura restate a casa» - MarcoSalardi : È un cartello vero. Il Covid fa male alla testa. @AlbertoBagnai - chilisummer : RT @RRobitt2011: @GiuseppePalma78 Però sto ancora aspettando che IlTempo, IlPrimatoNazionale e LaVerità dicano qualcosa riguardo la manifes… - MurphyCatRA : RT @RRobitt2011: @GiuseppePalma78 Però sto ancora aspettando che IlTempo, IlPrimatoNazionale e LaVerità dicano qualcosa riguardo la manifes… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cartello

Il Messaggero

Mascherine obbligatorie per tutti dalle 15. Steward e forze dell’ordine sulle rive a limitare gli accessi. Bolloni per terra per mantenere il distanziamento tra le persone. Cartelli e altoparlanti per ...In allegato la foto del "manifesto negazionista": «Prima di entrare ci son questi cartelli a mo’ di minaccia per i clienti, entrando tutto il locale tappezzato di questi fogli». E poi l'amara ...